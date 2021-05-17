Karabük'te tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 420 kişiye 378 bin lira para cezası kesildi
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Karabük'te tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 420 kişiye 378 bin lira para cezası kesildi

Karabük'te tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 420 kişiye 378 bin lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 420 kişiye 378 bin lira ceza uygulandı.

Karabük'te "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 420 kişiye 378 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanan tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlaması, karantina ve maske kuralına uymayan 420 kişiye 378 bin lira cezai işlemin uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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Karabük'te tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 420 kişiye 378 bin lira para cezası kesildi - Haberler
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