Karabük'te tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 420 kişiye 378 bin lira para cezası kesildi

Karabük'te "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 420 kişiye 378 bin lira ceza uygulandı.

Karabük'te "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 420 kişiye 378 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanan tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlaması, karantina ve maske kuralına uymayan 420 kişiye 378 bin lira cezai işlemin uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu