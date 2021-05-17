"Tam kapanma" sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu

"Tam kapanma" sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu 'Kademeli normalleşme' ile Karabük'te insan hareketliliği arttı Karabük'te 17 günlük "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından kent merkezinde insan hareketliliği arttı.

"Tam kapanma" sona erdi, postane ve bankalarda kuyruk oluştu

'Kademeli normalleşme' ile Karabük'te insan hareketliliği arttı

KARABÜK - Karabük'te 17 günlük "tam kapanma" sürecinin sona ermesinin ardından kent merkezinde insan hareketliliği arttı.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ile hareketlilik arttı. 'Kademeli normalleşme' sürecinin ardından kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde yoğunluk gözlemlendi.

Öte yandan polis ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentteki postane ve bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI