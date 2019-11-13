Karabük'te takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ele geçirildi

13.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:02

Karabük'te, 527 kaçak ürün ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma sonucu S.A'nın gümrük kaçağı ürünler sattığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda takı, ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan 527 kaçak ürün ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA