KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ - Haberler
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KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'te akşam saatlerinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te akşam saatlerinde etkili olan Kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler karla kaplı yokuşları çıkamazken, çocuklar ve gençler ise yokuş aşağı kayarak eğlendi.

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan Kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük'te kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler sokaklara akın etti. 5000 Evler Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar ve gençler gönüllerince kar topu oynadı, poşetlerle kaydı.

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

KARABÜK'TE SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATAN KAR, ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

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