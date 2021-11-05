KARABÜK (AA) - Karabük'te gümrük kaçağı 611 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat ekiplerince bir araç takibe alındı.

Ekipler, Kastamonu'ya giden aracı durdurarak arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 611 paket sigaraya el konuldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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