Karabük'te süpermarkette yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Karabük'te gece saatlerinde söndürülmesine rağmen süpermarkette yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Karabük'te gece saatlerinde söndürülmesine rağmen süpermarkette yeniden başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

100. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir süpermarketin depo bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada depodan yeniden alevler yükseldi. Bunun üzerine deponun yer aldığı Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesi polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen Safranbolu Belediyesi ve KARDEMİR itfaiyeleri, iş makinelerinin yardımıyla yangını söndürmeye çalışıyor.

Çalışmalar sırasında yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyecilerden biri ayakta tedavi edildi, diğeri ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler