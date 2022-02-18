Karabük'te su tüketim bedelinde KDV indirimi yapıldı
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.
KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.
Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla su fiyatlarına yüzde 7 KDV indirimi yaptık. Değerli hemşehrilerimizin bilgilerine arz ederim." ifadesini kullandı.
AA / Orhan Kuzu - Güncel