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Su samuru ve yavrusu görüntülendi

AA, Cihan Övünç - Güncel
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Karabük'te su samuru ve yavrusunun görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te su samuru ve yavrusunun görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Bazı vatandaşlar, Kordon Park'ta gezinti yaptıkları esnada Araç Çayı'nda su samuru ve yavrusunu gördü.

Yiyecek arayan su samuru ile onu takip eden yavrusu, cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde, çay kenarındaki su samuru ve onu takip eden yavrusunun daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

Su samuru ve yavrusu görüntülendi

Su samuru ve yavrusu görüntülendi

Su samuru ve yavrusu görüntülendi

AA / Cihan Övünç - Güncel

Tragger, Karabük, su, Güncel, Haberler

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