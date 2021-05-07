Karabük'te su kuyusuna düşen iki köpek kurtarıldı
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Karabük'te su kuyusuna düşen iki köpek kurtarıldı

Karabük'te su kuyusuna düşen iki köpek kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 3 metre derinlikte su kuyusuna düşen iki köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 3 metre derinlikte su kuyusuna düşen iki köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda iki köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, köpekleri kuyudan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda çıkardı.

Köpekleri kontrol eden belediye veteriner ekipleri, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kurtarma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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