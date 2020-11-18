Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı
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Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı

18.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:06
Karabük'te su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı

Karabük'te, bariyerlere çarparak su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı.

Karabük'te, bariyerlere çarparak su kanalına düşen cipte 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.İ.B. (18) yönetimindeki 78 AAR 084 plakalı cip, 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına düştü.

Yaklaşık 2 metre yükseklikte su kanalının üzerinde askıda kalan cipteki Ö.A.K. (17) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cip, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen A.İ.B'ye ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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