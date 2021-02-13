Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
13.02.2021 00:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:08
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
C.U. (31) idaresindeki 06 EV 5826 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ortaköy mevkisinde refüje çarpıp su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan C.U. ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu