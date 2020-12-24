Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
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Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

24.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:08
Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şeyda Ç. yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, 75. Yıl kavşağı mevkisinde su kanalına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan, Namal Kavşağı'nda A.Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil, E.Ç.'nin (20) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:08:25. #1.15#
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