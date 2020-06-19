Karabük'te su baskınlarını ortadan kaldıracak proje start aldı Karabük'te sel ve su baskını riskini ortadan kaldıracak olan Yağmur Suyu Drenaj Projesi start aldı.

Karabük'te sel ve su baskını riskini ortadan kaldıracak olan Yağmur Suyu Drenaj Projesi start aldı.

Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen başta şehir merkezi olmak üzere, ana arterlerde yağmur suyuna bağlı sel ve su baskınlarını ortadan kaldıracak olan proje, Soğuksu Kapalı Spor Salonu önünde konulan ilk boru ile start aldı. Projenin 4,5 kilometrelik ilk etabı, Soğuksu Kapalı Spor Salonu önünden başlayıp, Menderes Caddesi ve Fevzi Fırat Caddelerinden çift kol halinde ilerleyip Balıkpazarı'nda son bulacak. Yaklaşık 24 milyon TL'ye mal olacak ve yan hatlarla birlikte yaklaşık 120 kilometreyi bulacak projenin 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması beklenirken, bu proje ile şehrin önemli bir sorunu daha ortadan kaldırılmış olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bu projenin Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek, "Bizim ölçeğimizdeki hiç bir şehir de, yağmur suyu drenaj hattı tamamlanmış değil" dedi.

Vergili, uygulanan proje ile Karabük'ün örnek bir şehir haline geleceğini ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Karabük emanet edeceklerini ifade etti.

Başkan Vergili, Karabük'ün en önemli projelerinden birini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Yağmur Suyu Drenaj projemizin ana arterleri 90 kilometre boyunda. Yanlarıyla beraber hemen hemen 100 - 120 kilometreyi geçecek bir proje. Bu proje devlet birim fiyatlarına göre aşağı yukarı 95 milyon liralık bir proje olmasına rağmen, Karabük Belediyesi'nin özverili çalışmaları neticesinde 30-35 milyon lira civarında bitmesi öngörülüyor. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu projeyi tamamlayarak hayata geçirmek. İnşallah hedefimizde bir şaşma olmayacak, hatta bu projenin süresini daha da öne çekerek tamamlayacağız. Bu proje belki de Türkiye'de bir ilk olacak" diye konuştu.

"Bizim ölçeğimizdeki hiçbir şehir de şehrin yağmur suyu drenaj hattı tamamlanmış değil" diyen Vergili, "Bu proje bir milyon nüfuslu şehirlerde dahi tamamlanmamıştır. Karabük bu projeyle örnek bir şehir olacaktır. Korona virüs felaketinden dolayı biz geniş bir temel atma töreni düzenleyemedik. Belirli bir süre temel atma törenleri ve açılış törenleri düzenlemeyeceğiz. Bu vesile ile buradan bu hastalığa yakalanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu felaketi kısa bir süre içerisinde atlatırız ve yine eski yaşantımıza döneriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kurban kesimi ve yapılan dua ile birlikte çalışmalar başladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA