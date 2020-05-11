Karabük'te son 6 gündür korona vakası yok
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Karabük'te son 6 gündür korona vakası yok

Karabük'te son 6 gündür korona vakası yok
11.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:27

KARABÜK'te son 6 gündür koronavirüs vakasına rastlanmazken, iyi gidişatın sürmesi için önlemler artırıldı.

KARABÜK'te son 6 gündür koronavirüs vakasına rastlanmazken, iyi gidişatın sürmesi için önlemler artırıldı. Hastanelerde ise son 8 pozitif vakanın olduğu öğrenilirken, vatandaşlar durumu Karabüklülerin kurallara uymasına bağladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından dün yapılan açıklamada kentte son 5 günde koronavirüs vakası olmadığı açıklanmıştı. Bugün de kentte pozitif vaka çıkmadı. 6 gündür koronavirüs vakasının yaşanmadığı Karabük'te hastanede tedavi gören son 8 hasta kaldı.İYİ GİDİŞATIN SÜRMESİ İÇİN ÖNLEMLERİyi gidişatın sürmesi için kentte önlemler artırıldı. Kentin en işlek caddesi olan İnönü Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis, sağlık ve bekçiler tarafından ateş ölçümü yapıldı. Vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca belediyenin hoparlör sistemlerinden vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarıldı. Aynı zamanda kente giriş ve çıkışlar da kısıtlandı. Karabük'ün giriş noktalarına kurulan jandarma kontrol noktalarında yalnızca seyahat izin belgesi olan kişilerin geçişlerine izin veriliyor.HALK DUYARLI VE KURALLARA UYUYORKarabük'te koronavirüs salgınındaki iyi gidişatın kentte yaşayanların kurallara uyması sonucu olduğunu düşünen Salih Coşkun, "Karabük sokağa çıkmıyor. Pazar yerleri serbest olduktan sonra biraz çıkmaya başladılar. Yine de kontrollü çıkılıyor. Halk duyarlı ve kurallara uyuyor. Uymasa daha çok büyük vakalar çıkardı Karabük'te. Valimiz ve belediye başkanımız çok güzel tedbirler alıyor. Çalışmalar güzel. Biz de kurallara uyuyoruz. Sokaklarda maskeli insanlar hep. Karabük halkı duyarlıdır ve kurallara uyuyor." dedi.KARABÜK'TE KURALLARA UYULDU

İsmail Kürüz isimli vatandaş ise önlemlerin iyi sonuçlar verdiğini belirterek, "Karabük'te kurallara uyuldu genelde. Pek fazla bir ceza kesilen olmadı. Ceza kesilenler oldu ama çok az bir duyarsız olanlara yapıldı. Genelde biz de kurallara uyduk. İçişleri Bakanlığı'nın Valilere gönderdiği genelgelere uyuldu. Bu caddenin girişindeki ateş ölçümüne de saygılıyız. İyi bir şey. Bizim sağlığımız açısından iyi bir şey. Devlet bizi çok düşünüyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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