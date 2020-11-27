Karabük'te son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı
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Karabük'te son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı

27.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:46
Karabük'te son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu sorgulamasıyla son 2 ayda karantina ihlali yaptığı belirlenen 73 kişi hakkında işlem yapıldı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu sorgulamasıyla son 2 ayda karantina ihlali yaptığı belirlenen 73 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kentte Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs terminalleri, garlar, kontrol noktaları, pazar yerleri, oteller, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kolluk kuvvetleri ile İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı.

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Yurda yerleştirilen kişilere, 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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