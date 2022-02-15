Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Haberler
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Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sokakta başıboş bulunan tehlikeli köpek ırklarından pitbull, barınakta koruma altına alındı.

Barış Mahallesi Terminal Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekiplerine bildirdi.

Köpek, olay yerine gelen ekiplerce barınağa götürüldü.

Koruma altına alınan hayvanın kaydı olmadığı, kısırlaştırıldıktan sonra barınakta bakılacağı öğrenildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Sokak Hayvanları, Safranbolu, Karabük, Köpek, Güncel, Haberler

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