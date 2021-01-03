Karabük'te sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı
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Karabük'te sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı

03.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:01
Karabük'te sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı

Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan yaklaşık 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük'te polis ve jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan yaklaşık 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, perşembe akşamı başlayan kısıtlama nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, kent merkezi ve kırsal alandaki kedi ile köpekler için yaşam alanlarına mama bıraktı.

Karabük Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) İl Temsilcisi Mehmet Kımır ve gönüllü üyeler ise Safranbolu ilçesi Sarıçiçek mevkisinde kedi, köpek ve kuşları besleme çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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