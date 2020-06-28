Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasında park ve caddeler sessizliğe büründü Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin normal zamanda en işlek yerleri sessizliğe büründü. Polis ekipleri, dışarıda olanlara belge ve kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Ekipler, kent genelinde yaptıkları uygulamalarla denetimlerini sürdürüyor. Kaynak: AA