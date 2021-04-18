Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
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Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kısmi kapanmaya yönelik yeni tedbirlerin Valilik koordinesinde kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdümüyle sıkı şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Ekiplerin vatandaşların sağlığını koruyamaya yönelik alınan önlem ve tedbirlerin uygulanmasını kontrol ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizde vaka artışının kontrol altına alınarak normal hayatımıza geçilmesi için denetim ekiplerimiz hepimiz için her zaman sahada ve görevdeler. Sizler de yetkililerce belirlenmiş tedbir ve kurallara uyarak, salgının kontrol altına alınmasına destek olun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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