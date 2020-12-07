Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ceza verildi
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye para cezası uygulandı.
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.
Demir-Çelik kavşağında denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları 78 AS 878 plakalı otomobildeki Ferhat K'ye (24) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
Yapılan incelemede alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullandığı için de trafik cezası verildi.
Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağındaki denetimde de sigara almak için dışarı çıktığını söyleyen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu