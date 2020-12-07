Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ceza verildi

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Demir-Çelik kavşağında denetim gerçekleştiren ekipler, durdurdukları 78 AS 878 plakalı otomobildeki Ferhat K'ye (24) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

Yapılan incelemede alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullandığı için de trafik cezası verildi.

Ekipler, Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağındaki denetimde de sigara almak için dışarı çıktığını söyleyen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu