Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğuşcan K. (23) 14 ABB 005 plakalı minibüs ile Soğuksu Mahallesi'nde kurulan polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında başlayan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Doğuşcan K, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücüye "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "polisin dur ihtarına uymamak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki Ali K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu