Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

05.12.2020 02:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 03:03

Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğuşcan K. (23) 14 ABB 005 plakalı minibüs ile Soğuksu Mahallesi'nde kurulan polis noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekipleri ile sürücü arasında başlayan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlendi.

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Doğuşcan K, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücüye "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "polisin dur ihtarına uymamak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kent merkezinde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki Ali K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve alkollü araç kullanmaktan ceza uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Bülent Arınç Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Demet Akalın Emel Müftüoğlu
Spor Caner Erkin Necip Uysal Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Şehit Aralık Donald Trump Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 03:03:22. #1.15#
title