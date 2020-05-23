Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı
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Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı

Karabük'te Ramazan Bayramında ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollar bariyerlerle kapatıldı.

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yollar bariyerlerle kapatıldı
23.05.2020 04:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:06

Karabük'te Ramazan Bayramında ilk kez uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollar bariyerlerle kapatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki kişiye toplam 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kapsamında Ramazan Bayramında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Karabük'te saatler 24.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması noktasında kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayanlar evlerine geri gönderildi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, uygulamanın yapıldığı noktaları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sessizliğin hakim olduğu şehirde gecenin ilerleyen saatlerinde Karabük'ten Yenice istikametine seyir halinde olan bir otomobil Kardemir Kavşağında durduruldu. Yapılan kontrollerde izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanında bulunan 20 yaş altı gence tutanak tutularak 3 bin 180'er TL para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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