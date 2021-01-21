Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu

Karabük'ün Eflani ilçesinde soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Karabük kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Bostancılar, Ortacılar ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

Bitki örtüsü, ormanları ve su kaynaklarıyla ilgi çeken göletleri ziyaret edenler, bölgede yürüyüş yaparak kartpostallık görüntülerin tadını çıkarıyor.

Yetkililer, vatandaşları donan göletlerin üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede bulunan göletlerin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, kar yağışıyla ortaya çıkan görsel şölenin insanları cezbettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler