Karabük'te sobadan sızan gazdan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Kapullu Mahallesi 922 Sokak'taki bir binada yalnız yaşayan Satı Aydemir'in (80) evinden duman çıktığını fark eden komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Aydemir'in baygın olduğunu gördü.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir'in yüksek derecede karbonmonoksit gazına maruz kaldığı ve tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu