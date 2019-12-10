Karabük'te sis etkili oldu

10.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:51

Karabük'te sabah saatlerinde sis etkili oldu.



Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler takip mesafesini korudu.



Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapanırken, bazı vatandaşlar ise sis altında sabah sporunu yaptı. - KARABÜK

Kaynak: İHA