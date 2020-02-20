Karabük'te şirket sayısı arttı

20.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:38

Karabük Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, 2018'de 2 bin 67 olan şirket sayısının geçen yıl 3 bin 70'e yükseldiğini açıkladı.



Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Feridun Karataş'tan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İl Müdürü Karataş, Karabük Tüketici Hakem Heyeti ile ilgili bilgi vererek, toplumu bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini, 2019 yılında bin 965 kişinin Hakem Heyetine müracaat ettiğini, bu müracaatlardan bin 394'nün tüketici lehine, 461'nin tüketici aleyhine, 110'nun ise görevsizlik kararı verildiğini söyledi.



Müracaat oranlarına bakıldığında şikayetlerin yüzde 56'sının perakende sektöründen, yüzde 23'nün abonelik hizmetleri sektöründen, yüzde 14'nün finansal hizmetler, yüzde 6 ulaşım ve sağlık sektörü, yüzde 1'nin ise turizm sektörü ile ilgili olduğunu ifade etti.



6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince 474 iş yerinde 3 bin 528 ürüne denetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, denetimi yapılan ürünlerde yerli üretim garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi noktalara ağırlık verildiğini belirtti.



Karabük'teki şirketlerin dağılımı ile ilgili karşılaştırmalı bilgiler veren Karataş, 2019 yılı itibariyle şirket sayısında artış olduğunu anonim şirket sayısının 415, limited şirketin bin 576, kolektif şirketin 19, komandit şirket sayısının bin 60 olmak üzere toplam 3 bin 70 şirketin bulunduğunu, 2018 yılında bu rakamın 2 bin 967 olduğunu kaydetti.



2. El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti ile ilgili olarak 8 müracaat aldıklarını bunların birinin iptal edildiğini söyleyen Karataş, Hal Hakem Heyeti ile ilgili verdiği bilgilerde; 2019 yılında 2 adet müracaatın bulunduğunu, kooperatif ve esnaf işleri ilgili olarak Karabük'te toplam 23 kooperatif bulunduğunu, Kredi Kefalet Kooperatifleri kapsamında 125 bin 178,699 lira tutarında kredi kullanıldığını, 16 Esnaf ve Sanatkarlar Odasında toplam 7 bin 728 üye kaydı bulunduğunu ifade etti.



Türk Eximbank ile ilgili bilgiler veren İl Müdürü Karataş, Türk Eximbank açılmasın halinde ihracatın artırılacağını, ihraç ürünlerinin pazarlarının çeşitleneceğini, rekabet gücünün yükselerek riskten arındırılmış bir ortamda iş yapma imkanının sağlanacağını, Eximbank'ın sağladığı kredilerin mal ve hizmet ihracatı taahhüdü ile her firma için ayrı faiz oranı program limiti ve vergi istisnası olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA