Karabük'te Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

Karabük'te başlayan gök gürültülü sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur öncesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşeklerin gökyüzünü aydınlatması ise cep telefonları tarafından kaydedildi. Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Etrafı aydınlatan şimşekler etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü. - KARABÜK