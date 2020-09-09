Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı Karabük'te çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı.

Karabük'te çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılması sonucu olay yerinden geçen Mücahit Çetinkaya, Şaban Tüt ve yabancı uyruklu Kudratullah Bık çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya karıştığı değerlendirilen bir şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA