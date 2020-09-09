Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı
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Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı

Karabük'te husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ve pompalı tüfekler kullanıldı.

Karabük'te silahlı kavga: 3 yaralı
09.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:50

Karabük'te husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ve pompalı tüfekler kullanıldı. Çatışmada kavganın bulunduğu yerden geçen 3 kişi yaralandı.

Olay, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, kavgaya tutuştu. Silahlı kavga ortasında kalan Mücahit Çetinkaya ve Şaban Tüt ile Afgan uyruklu Qudratullah Bık isimli 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ayağından yaralanan Şaban Tüt isimli şahsa vatandaşlar tampon yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden ellerindeki silahlarla kaçarak hızla uzaklaştı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlardan alınan ifadeler doğrultusunda Yunus Emre T. isimli şahsı polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan polis toplanan kalabalığı korona virüs uyarısı yaparak uzaklaştırmaya çalışırken, olay yerinde ise vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi çaylarını içmeye devam ederek polislerin çalışmalarını izledi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor - KARABÜK

Kaynak: İHA

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