Karabük'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Karabük'te bir kişi, tüfekle üç kişiyi yaraladı.
Karabük'te bir kişi, tüfekle üç kişiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Dursun T. (52), Beşbin Evler Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde, arasında husumet olduğu iddia edilen Adem İ. (48) ile karşılaştı.
Tartışmaya başlayan ikili arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerinden ayrılıp eve gidip av tüfeğini alarak geri dönen Dursun T, rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalarla Adem İ. ve yanında bulunan Mustafa Y. (48) ile Sabri K. (40) yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Bu sırada olay yerinden kaçan Dursun T, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.