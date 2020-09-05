Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
05.09.2020 04:15 | Son Güncelleme: 05.09.2020 04:50

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.G. ile V.A. Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada açılan ateş sonucu M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli V.A. ise emniyete götürüldü.

Öte yandan, Safranbolu Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

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