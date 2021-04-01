Karabük'te silahla yaralama suçundan aranan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü yakalandı.
Karabük'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, il merkezinde hakkında "silahla yaralama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan A.S. düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler