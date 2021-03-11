Karabük'te sıfır atık semineri
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Karabük'te sıfır atık semineri

11.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:16
Karabük'te sıfır atık semineri

Karabük'te, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesiyle ilgili seminer düzenlendi.

Karabük'te, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırlanan "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" projesiyle ilgili seminer düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Belediyesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ortaklığıyla yürütülen ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen projeyle kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun engellenmesi, atığın ayrı toplanması veya geri kazanımının sağlanması amaçlanıyor.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sıfır Atık" konulu seminerde konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, endüstriyel kirliliğin önlenmesi, sanayi tesislerinden çıkan evsel ve sanayi atıkların bertaraf edilmesi ve bu atıkların ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek geri kazanılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'deki ağır sanayide özellikle metal ve diğer sektörleri kapsayacak şekilde kirliliğin başlamadan yok edilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını aktaran Yaşar, "Bu proje plastik atıkların geri kazanımını hedefliyor. O konuda da bir tesis kuruyoruz. Bugün de özellikle üniversitemizdeki personelimizi bilinçlendirelim istedik. İstediğimiz kadar tedbir alsak da zorunlu tutsakta her şey insanda bitiyor. Bilinçli bir toplum oluşturmadığımız müddetçe yaptığımız hiçbir faaliyet işe yaramıyor. Gerçek manada üniversitemizde sıfır atığa inşallah ulaşırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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