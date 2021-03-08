Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
08.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:24
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.
Karabük yönüne giden Ramazan Canözmen idaresindeki 59 RC 098 plakalı otomobil, Bostanbükü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler