Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Çatak köyü yolunda, A.A. idaresindeki 78 M 6041 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları indirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Safranbolu Orman İşletme ve Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı
Amerika'da sıcak hava ile rüzgar birleşince alev hortumu çıktı! Korku dolu dakikalar kameraya yansıdı
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Düğünde atılan havai fişek 10 dekarlık sazlık alanda yangına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Salih Uçan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük'te seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 23:04:32. #1.16#

title