Karabük'te seyir halindeki otomobilde yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük'e gelen A.H.Ç'nin kullandığı 06 AB 2556 plakalı otomobil, Ahmetusta Geçiti'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kaynak: AA