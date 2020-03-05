Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu-Kastamonu kara yolunda ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 78 SV 556 plakalı otomobil, Yazıköy mevkisinde seyrederken yanmaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Yangında tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA