Karabük'te semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
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Karabük'te semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

12.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:14
Karabük'te semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Karabük'te, semt pazarlarında esnaf için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirildi.

Karabük'te, semt pazarlarında esnaf için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisinin bazı kararlar aldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ve semt pazarlarına satış yapan esnaf ile üreticilerin HES kodu sorgulandıktan sonra girişine izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Mahalle/semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlarımızdan da rastgele seçim yöntemiyle HES kodu sorgulaması yapılmasına ve bu işlemler için zabıtanın etkin olarak kullanılmasına, yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenenlerin girişlerinin engellenmesi ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesi kararlaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AVM'lerde çalışan esnaf, personel ve yöneticilerin, girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığının AVM koronavirüs tedbirleri sorumlusu tarafından kontrol edilmesine, "riskli kişi" olarak belirlenenlerin girişlerinin engellenmesine karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan tüm bankalarda (özel bankalar dahil) çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret etmek amacıyla başvuran tüm vatandaşlarımızın HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına ve yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, düğün ve nikah merasimlerinin yapıldığı açık ve kapalı mekanların girişlerinde işletme görevlileri tarafından düğün sahiplerine ve davetli katılımcılara HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulamada 'riskli kişi' olarak belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, tüm iş yerleri, market, pazar yerleri, AVM'ler ve caddelerde kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak denetimlerde vatandaşların arasından rastgele seçim yöntemiyle belirlenen kişilere HES kodu sorgulaması yapılmasının karara bağlandığı bildirildi.

Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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