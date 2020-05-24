Karabük'te şehitlik ziyaretleri Karabük'te şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Karabük'te şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan'ın yakınları, Karabük'teki kabrini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın babası Zeki, ablası Nurcan ve yeğenleri tarafından Öğlebeli Mezarlığı'na geldi.

Yakınları şehit Arslan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, kabrin temizliğini yapıp toprağını suladı.

17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden ve cenazesi şehit oğlunun yanına defnedilen anne Şazi Arslan'ın da mezarı başında dua edildi.

Şehidin babası Zeki Arslan, AA muhabirine sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulduğunu söyledi.

Oğlunun mezarı başında dua ettiklerini belirten Arslan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şehit polis memuru Ercan Hırçın'ın da kabri ziyaret edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Ercan Hırçın'ın kabri de yakınları tarafından ziyaret edildi.

Beşbinevler Şehit Mezarlığı'na gelen şehit Ercan Hırçın'ın ailesi, evlatlarının kabrine su döküp çiçek bıraktı, mezarı temizledi. Şehit ailesinin yanındaki polisler de şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Anne Reyhan Hırçın, oğlunun mezarı başında dua etti.

Hırçın, burada yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA