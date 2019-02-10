Karabük'te Şehitler İçin Fidan Dikildi

Karabük'te çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Aytekin ve diğer şehitleri anma etkinlikleri kapsamında fidan dikti.

Beşbinevler Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kreşinde eğitim gören minik öğrenciler, etkinlik kapsamında okul bahçesinde toplandı.

Öğretmenleri eşliğinde şehitler anasına bahçeye fidan diken öğrenciler, Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA