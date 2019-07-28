Karabük'te şehit babası son yolculuğa uğurlandı

Mardin'de 2015 yılında şehit olan polis memuru Ercan Hırçın'ın vefat eden babası Bilgin Hırçın'ın cenazesi toprağa verildi.

Bilgin Hırçın için Şirinevler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Hırçın'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve vatandaşlar katıldı.

Bilgin Hırçın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Beşbinevler aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA