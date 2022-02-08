Karabük'te Şehit Aytekin için mevlit okutuldu

FIRAT, MALATYA (AA) - Uzman Onbaşı Umut Aytekin için memleketi Karabük'te mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada 8 Şubat 2017'de şehit olan Aytekin için Bahattin Gazi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Programa, Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.