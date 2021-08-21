Karabük'te şehir çöplüğünde yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir çöplüğünde yangın çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir çöplüğünde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Cüzzamlılar Deresi üzerindeki şehir çöplüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Yangının dere üzerindeki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verilirken, yangın nedeniyle çöplükte ara sıra patlama sesleri duyuldu. Ekipler yaklaşık 4 saattir yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı