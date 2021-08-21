Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir çöplüğünde yangın çıktı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir çöplüğünde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Cüzzamlılar Deresi üzerindeki şehir çöplüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Yangının dere üzerindeki ağaçlık alana sıçramaması için yoğun mücadele verilirken, yangın nedeniyle çöplükte ara sıra patlama sesleri duyuldu. Ekipler yaklaşık 4 saattir yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da ikinci orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Bursa'da ikinci orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Haluk Levent Davut Güloğlu
Spor Marcao Mert Günok Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:08:25. #1.15#

title