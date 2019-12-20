Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi
Haberler » Kültür Sanat » Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi - Haberler

Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

Karabük'te, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus konseri düzenlendi.

20.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:12
Karabük'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

'te, Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Şeb-i Arus konseri düzenlendi.


Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen programda, Karabük Üniversitesi Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından konser verildi.

Araştırma görevlisi Esat Şar'ın şefliğinde, 13 eser seslendiren Tasavvuf Musikisi Korosu, konukların büyük beğenisini topladı.

Programda konuşan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Türk musikisi alanında çok kıymetli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler