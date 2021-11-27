Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı - Haberler
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Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Eskipazar'dan Karabük'e gelen Mustafa Y. yönetimindeki 34 AB 4364 plakalı otomobil, Üçevler mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki oğlu Talha Y. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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