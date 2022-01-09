Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı - Haberler
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Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 deniz piyade sözleşmeli er hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 deniz piyade sözleşmeli er hastaneye kaldırıldı.

Karabük- Kastamonu kara yolunda seyreden Çağatay T. (24) idaresindeki 06 BOR 173 plakalı otomobil, Kadıbükü köyü yakınlarında, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü ile Salim Ö. (24) ve Yasin D'nin (23) durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların, İzmir'de deniz piyade sözleşmeli er olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

Şarampole devrilen otomobildeki 3 sözleşmeli er yaralandı

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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