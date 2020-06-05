Karabük'te şantiye karantinaya alındı
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Karabük'te şantiye karantinaya alındı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı.

Karabük'te şantiye karantinaya alındı
05.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:02

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı. 21 işçi ise evlerinde ve şantiyede karantinaya alındı.

Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan 1 kişi, bayram tatili için memleketi Gaziantep'e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin bir süre sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 işçinin çalıştığı şantiyede koronavirüs tespit edilen işçi ile temaslı bir başka işçide daha koronavirüs belirlendi. 3 işçi ise şikayetlerinin bulunması üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alındı.

Diğer 21 işçiden bazıları kendi evlerinde, bazıları da şantiyede karantina altına alındı. Vakaların yayılımını önlemek amacıyla şantiye çevresi polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı, giriş ve çıkışları engellendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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