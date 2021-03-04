Karabük'te sanal ortamda uluslararası demir çelik fuarı düzenlenecek

Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 1-5 Nisan'da "Uluslararası Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Sanal Fuarı" (FENOFEM) gerçekleştirilecek.

Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 1-5 Nisan'da "Uluslararası Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Sanal Fuarı" (FENOFEM) gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Metalin sanal yolculuğu" sloganıyla "https://expofenofem.globalpiyasa.com" internet adresi üzerinden düzenlenecek fuarda tüm sektör paydaşlarının bir araya getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye'nin ilk ağır sanayi kenti olan Karabük'ün öncülük edeceği FENOFEM Fuarına metal sektörünün tüm firmalarını davet ettiklerini bildirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da fuar kapsamında 1-3 Nisan'da "5. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu" ve "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu" düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu