Karabük'te saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
23.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:07
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-755 kara yolunda Karabük istikametine giden Özkan Çakır (43) idaresindeki 37 RD 596 plakalı saman yüklü tır, Karabük-Samsun yol ayrımı üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Tırın dorsesindeki saman balyalarının etrafa dağıldığı kazada, sürücü ve yanında bulunan Ekrem Çakır (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA