11.08.2019 22:54

Karabük'te saman balyaları alev alev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kurban kesimi yapılan alanda istiflenen saman balyaları alev alev yandı.

Safranbolu'ya bağlı Yazıköy Köyü'nde kurban kesimi yapılan alanda İbrahim Deniz'e ait saman balyaları iddiaya göre, söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yanmaya başladı. Çevredekiler yükselen alevleri söndürmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda yangın söndürüldü. Saman balyalarının kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA